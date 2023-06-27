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Фиксированные взносы ИП

📌 Какой код периода указывать в платежке на уплату взносов ИП за 2023 год

Один из способов уплаты фиксированных взносов – платежкой со статусом 02 и КБК взносов.
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Какой код периода ставить в ней, обсуждают участники нашего форума.

Дело в том, что сервис ФНС по уплате налогов автоматически заполняет платежку, где в поле 107 стоит конкретная дата.

Для взносов 1% за 2023 год там проставляется 01.07.2024.

Между тем если строго следовать приказу Минфина №107н, то код периода должен быть ГД.00.2023.

Ранее налоговики поясняли, что допустимы оба варианта.

Заполнение поля 107 в платежках-уведомлениях регламентировано пунктом 7.7 приложения № 2 к приказу Минфина № 107н.

Там сказано, что в поле 107 указывают значение показателя налогового периода, который имеет 10 знаков. Первые два знака могут быть такими: МС, КВ, ПЛ, ГД.

Вместе с тем если по годовому платежу предусматривается более одного срока уплаты и установлены конкретные даты уплаты налога для каждого срока, то в показателе налогового периода указываются эти даты.

Какой КБК и код периода указывать в платежке на уплату фиксированных взносов смотрите в нашей таблице.

Взнос

КБК

Код периода

Фиксированные взносы в совокупном фиксированном размере за 2023 год

182 1 02 02000 01 1000 160

ГД.00.2023

Взносы 1% за 2023 год

182 1 02 03000 01 1000 160

ГД.00.2023

Взносы 1% за 2022 год

182 1 02 14010 06 1005 160

ГД.00.2022

Взносы 1% за 2021 год (отсроченные)

182 1 02 14010 06 1005 160

ГД.00.2021

Комментарии

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