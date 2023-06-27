📌 Какой код периода указывать в платежке на уплату взносов ИП за 2023 год

Какой код периода ставить в ней, обсуждают участники нашего форума.
Дело в том, что сервис ФНС по уплате налогов автоматически заполняет платежку, где в поле 107 стоит конкретная дата.
Для взносов 1% за 2023 год там проставляется 01.07.2024.
Между тем если строго следовать приказу Минфина №107н, то код периода должен быть ГД.00.2023.
Ранее налоговики поясняли, что допустимы оба варианта.
Заполнение поля 107 в платежках-уведомлениях регламентировано пунктом 7.7 приложения № 2 к приказу Минфина № 107н.
Там сказано, что в поле 107 указывают значение показателя налогового периода, который имеет 10 знаков. Первые два знака могут быть такими: МС, КВ, ПЛ, ГД.
Вместе с тем если по годовому платежу предусматривается более одного срока уплаты и установлены конкретные даты уплаты налога для каждого срока, то в показателе налогового периода указываются эти даты.
Какой КБК и код периода указывать в платежке на уплату фиксированных взносов смотрите в нашей таблице.
Взнос
КБК
Код периода
Фиксированные взносы в совокупном фиксированном размере за 2023 год
182 1 02 02000 01 1000 160
ГД.00.2023
Взносы 1% за 2023 год
182 1 02 03000 01 1000 160
ГД.00.2023
Взносы 1% за 2022 год
182 1 02 14010 06 1005 160
ГД.00.2022
Взносы 1% за 2021 год (отсроченные)
182 1 02 14010 06 1005 160
ГД.00.2021
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