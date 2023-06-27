Сотрудник уходит по повестке на военные сборы, а воинский учет в компании не вели. Бухгалтер интересуется, что теперь делать

Ситуацию описала бухгалтер Елена в Красном уголке бухгалтера в Телеграм:

— В компании сотрудник уходит по повестке на сборы. Как я понимаю, у военкомата можно запросить возмещение среднего заработка сотрудника. Скажите, пожалуйста, кто-нибудь подавал на это возмещение? Что они при этом проверяют? В организации воинский учёт не вёлся, не нарвёмся ли мы на неприятности этим возмещением?

Кое-кто из коллег волнуется, что за сборы такие. Ему объяснили, что обычное ежегодное мероприятие. Другие говорят:

— Это только вам можно оценить, на какие неприятности вы можете нарваться. За неведение воинского учета по-моему штраф небольшой. Вполне возможно, если обратитесь за возмещением, то придется начать вести воинский учет.

За неведение воинского учета штрафы действительно невелики — по статье 19.7 КоАП это от 1 до 3 тысяч рублей. Обо всех важных деталях воинского учета у нас есть специальный разбор: почитайте, чтобы быть в курсе и скачать себе полезные материалы. Читать разбор

Но вот с возмещением непонятно, что и как обернется: у кого-то из коллег, например, было уже два письма в военкомат, а при звонке туда над ними просто посмеялись. Рассказывайте, коллеги, а как вы с возмещением в таких случаях разбирались?