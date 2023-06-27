👉Топ документов для бухгалтера в строительстве, которые могут пригодиться

Собрали в подборку два самых свежих документа от Минстроя, чтобы вы долго не искали.

Вам пригодятся:

Федеральный реестр сметных нормативов объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета (по состоянию на 19 июня 2023 г.);

Письмо Минстроя № 36080-ИФ/09 от 20.06.2023 «О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства во II квартале 2023 года, в том числе величине индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ».

Оба документа мы приложили вложениями к этой новости.

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