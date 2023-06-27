🍬 Раздачу продуктов на грани просрочки хотят освободить от НДС

Планируют отменить НДС на фудшеринг для торговых сетей. Речь идет о бесплатной раздаче людям продуктов с истекающим сроком годности.

Законопроект с такой нормой разработали депутаты от ЛДПР. Идею поддержали крупнейшие российские ритейлеры, а также в профильных комитетах Госдумы.

Отменить НДС хотят на продукты и бутилированную воду с истекающим сроком годности, если они будут бесплатно отданы населению, пишут «Известия».

Сейчас магазинам невыгодно раздавать такие продукты людям, потому что придется платит НДС. Выгоднее дождаться, когда срок годности закончится, и выбросить.

Продукты с истекающим сроком годности исключат из списка объектов налогообложения по НДС.

Но в список товаров, которые могут быть переданы населению, исключат продукты детского и диетического питания и алкоголь.