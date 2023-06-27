🔥🔥🔥28 июня — последний день, чтобы уплатить эти налоги

Итак, вот удобная таблица, чтобы отметить, что уже сделано:
Что уплатить
Кто платит
НДФЛ за период с 23.05.2023 по 22.06.2023
Налоговые агенты по НДФЛ
Авансовый платёж по налогу на прибыль за май 2023
Организации и ИП, если исчисляют ежемесячные авансовые платежи по фактически полученной прибыли
Третий ежемесячный авансовый платёж по налогу на прибыль во II квартале 2023 года
Организации и ИП, для которых отчётным периодом являются I квартал, полугодие и девять месяцев, если уплачиваете ежемесячные авансовые платежи в течение отчётного периода
Налог на прибыль с доходов по государственным и муниципальным ценным бумагам за май 2023
Если вы получили в предыдущем отчётном периоде доход по таким ценным бумагам
1/3 от суммы НДС за I квартал 2023 года
ИП, организации и иные лица, на которые возложены обязанности по уплате НДС
Страховые взносы за май 2023
Плательщики страховых взносов, производящие выплаты и иные вознаграждения физлицам
Налог на добычу полезных ископаемых за май 2023
Организации и ИП, признаваемые пользователями недр в соответствии с законодательством
Некоторые из этих платежей мы подробно разбираем в курсе профпереподготовки для бухгалтеров по зарплате.
Вы станете первоклассным бухгалтером по расчету зарплаты — в компании таких ценят все. Начиная от рядовых сотрудников и заканчивая руководителями отделов.
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