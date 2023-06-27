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Обзоры для бухгалтера

🔥🔥🔥28 июня — последний день, чтобы уплатить эти налоги

Собрали в чек-лист весь список платежей для бухгалтера, которые надо сделать не позднее 28 июня. Проверьте себя, все ли вы сделали правильно.
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Итак, вот удобная таблица, чтобы отметить, что уже сделано:

Что уплатить

Кто платит

НДФЛ за период с 23.05.2023 по 22.06.2023

Налоговые агенты по НДФЛ

Авансовый платёж по налогу на прибыль за май 2023

Организации и ИП, если исчисляют ежемесячные авансовые платежи по фактически полученной прибыли

Третий ежемесячный авансовый платёж по налогу на прибыль во II квартале 2023 года

Организации и ИП, для которых отчётным периодом являются I квартал, полугодие и девять месяцев, если уплачиваете ежемесячные авансовые платежи в течение отчётного периода

Налог на прибыль с доходов по государственным и муниципальным ценным бумагам за май 2023

Если вы получили в предыдущем отчётном периоде доход по таким ценным бумагам

1/3 от суммы НДС за I квартал 2023 года

ИП, организации и иные лица, на которые возложены обязанности по уплате НДС

Страховые взносы за май 2023

Плательщики страховых взносов, производящие выплаты и иные вознаграждения физлицам

Налог на добычу полезных ископаемых за май 2023

Организации и ИП, признаваемые пользователями недр в соответствии с законодательством

Некоторые из этих платежей мы подробно разбираем в курсе профпереподготовки для бухгалтеров по зарплате.

Вы станете первоклассным бухгалтером по расчету зарплаты — в компании таких ценят все. Начиная от рядовых сотрудников и заканчивая руководителями отделов.

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Обучаться будете в онлайн-формате. Общаетесь с кураторами в закрытом Telegram-чате. Выполняете домашние задания, тесты, в конце сдаете аттестационную работу.

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Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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