🔥🔥🔥28 июня — последний день, чтобы уплатить эти налоги

Собрали в чек-лист весь список платежей для бухгалтера, которые надо сделать не позднее 28 июня. Проверьте себя, все ли вы сделали правильно.

Итак, вот удобная таблица, чтобы отметить, что уже сделано:

Что уплатить Кто платит НДФЛ за период с 23.05.2023 по 22.06.2023 Налоговые агенты по НДФЛ Авансовый платёж по налогу на прибыль за май 2023 Организации и ИП, если исчисляют ежемесячные авансовые платежи по фактически полученной прибыли Третий ежемесячный авансовый платёж по налогу на прибыль во II квартале 2023 года Организации и ИП, для которых отчётным периодом являются I квартал, полугодие и девять месяцев, если уплачиваете ежемесячные авансовые платежи в течение отчётного периода Налог на прибыль с доходов по государственным и муниципальным ценным бумагам за май 2023 Если вы получили в предыдущем отчётном периоде доход по таким ценным бумагам 1/3 от суммы НДС за I квартал 2023 года ИП, организации и иные лица, на которые возложены обязанности по уплате НДС Страховые взносы за май 2023 Плательщики страховых взносов, производящие выплаты и иные вознаграждения физлицам Налог на добычу полезных ископаемых за май 2023 Организации и ИП, признаваемые пользователями недр в соответствии с законодательством

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