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Экологическое законодательство

С 2024 года могут запретить цветную пластиковую упаковку

Экологи предложили отказаться от использования ПЭТ-бутылок ярких цветов, сеток для овощей, капсул для кофе и пластиковых пакетов, в которых продают кетчуп, майонез и соусы.
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Российский экологический оператор предложил с 2024 года отказаться от использования пяти видов пластиковой упаковки. Об этом пишет «RG.RU».

Сначала планируют запретить ПЭТ-бутылки ярких цветов, которые отличаются от белого, прозрачно-голубого, зеленого и коричневого.

Будет нельзя использовать этикетки с термоусадочной пленкой, пластиковые капсулы для кофе, сетки для овощей, пластиковые пакеты дой-пак, в которых продаются соусы.

В 2030 году список запрещенного пластика собираются расширить до 20 видов упаковки.

Минпромторг собирается запретить импорт одноразовой посуды, пластиковых контейнеров, пакетов и ватных палочек. Изделия заменят на аналоги из биоразлагаемых материалов: стекла, бумаги, дерева.

Комментарии

1
  • Логотип Zyklon B
    Zyklon B 20 минут назад

    Пётр Пустотачлен картеля

    могут запретить упаковку. а могут запретить российского экологического оператора вместе с минпромторгом.

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