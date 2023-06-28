С 2024 года могут запретить цветную пластиковую упаковку

Экологи предложили отказаться от использования ПЭТ-бутылок ярких цветов, сеток для овощей, капсул для кофе и пластиковых пакетов, в которых продают кетчуп, майонез и соусы.

Российский экологический оператор предложил с 2024 года отказаться от использования пяти видов пластиковой упаковки. Об этом пишет «RG.RU».

Сначала планируют запретить ПЭТ-бутылки ярких цветов, которые отличаются от белого, прозрачно-голубого, зеленого и коричневого.

Будет нельзя использовать этикетки с термоусадочной пленкой, пластиковые капсулы для кофе, сетки для овощей, пластиковые пакеты дой-пак, в которых продаются соусы.

В 2030 году список запрещенного пластика собираются расширить до 20 видов упаковки.

Минпромторг собирается запретить импорт одноразовой посуды, пластиковых контейнеров, пакетов и ватных палочек. Изделия заменят на аналоги из биоразлагаемых материалов: стекла, бумаги, дерева.