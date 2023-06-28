Восемь из десяти бухгалтеров считают себя счастливыми людьми. А вы?

Интересно, что 21% бухгалтеров в этом однозначно уверены, и еще 54% скорее уверены, чем нет.

Чаще всего однозначно счастливыми себя считают медсестры, менеджеры по закупкам и учителя, а однозначно несчастными — секретари и юристы. Опрос проводили эксперты сервиса SuperJob, и они опросили 3000 представителей трудоустроенного экономически активного населения из всех округов страны (итоги есть в распоряжении Клерка).

Выяснилось, что 8 из 10 бухгалтеров считают себя счастливыми: 21% специалистов в этом однозначно уверены, а 54% скорее уверены. Еще 23% бухгалтеров относят себя точно к несчастным людям, а 2% специалистов скорее к несчастным.

Кроме того, 8 из 10 россиян (79%) считают себя счастливыми людьми: каждый четвертый (24%) в этом абсолютно убежден, а 55% скорее счастливы. Однозначно несчастными себя называют только 4%, скорее несчастными — 17%.

Интересно, что чем выше доход респондентов, тем чаще они сообщают о полной гармонии с собой и миром: среди зарабатывающих более 80 тыс. руб. полностью счастливых вдвое больше, чем среди опрошенных с доходом менее 50 тыс. руб. (30% против 16% соответственно).

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Ощущать себя однозначно несчастными больше свойственно мужчинам, чем женщинам (6% против 2%).



Среди представителей распространенных профессиональных групп чаще всего абсолютно счастливыми людьми себя называют медицинские сестры (45%), менеджеры по закупкам (40%) и учителя (34%). Полностью уверены в собственном несчастье чаще всего секретари (29%) и юристы (28%).

А у вас как с ощущением счастья, коллеги? Мы вот стали все больше оптимистичных комментариев находить в чатах бухгалтеров в Телеграм: может, и вы тоже оптимистичны?