36% россиян держат накопления в наличных

Только 5% полностью отказались от наличных денег и хранят сбережения на банковских картах.

В 2022 году 79% населения выбрали безналичный способ оплаты, при это накопления в наличных держат 36%. Об этом говорится в исследовании Центробанка.

11% опрошенных уверены, что наличные надежнее защищены от киберрисков.

24% расплачиваются наличкой в магазинах по привычке.

С помощью банковской карты расплачиваются 79% респондентов, мобильным банком пользуются 38%, Систему быстрых платежей выбирают 18%. Сторонники "пластика" аргументируют свой выбор тем, что карту проще носить с собой (55%) и она позволяет совершать дистанционные операции (34%), - сказано в исследовании.

До 27% сократилась доля тех, кто предпочитает использовать наличные в повседневных расчетах. В 2021 году этот показатель был 33%.

Средний чек покупки, которую оплачивают наличными вырос с 975 рублей до 1,37 тыс. рублей.

Полностью перешли на безналичные расчеты 5% участников опроса, тогда как 13% наоборот всегда платят наличными и не пользуются для этого банковскими картами или переводами.