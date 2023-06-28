Банк «Тинькофф» получил штраф 70 тысяч рублей за утечку данных

За нарушение закон о персональных данных кредитную организацию привлекли к административной ответственности.

Мировой суд в Москве выписал штраф банку «Тинькофф» в размере 70 тыс. рублей за нарушение закона о персональных данных. Об этом пишет «ТАСС».

Банк допустил утечку персональных данных. Организацию привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 13.11 КоАП.

Максимальный размер наказания для юридических лиц по этой статье составляет 100 тыс. рублей.

Недавно мы писали, что в 2022 году за утечку данных компании выплатили штрафы на сумму около 3,5 млн рублей.