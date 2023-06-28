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Защита персональных данных

Банк «Тинькофф» получил штраф 70 тысяч рублей за утечку данных

За нарушение закон о персональных данных кредитную организацию привлекли к административной ответственности.
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Мировой суд в Москве выписал штраф банку «Тинькофф» в размере 70 тыс. рублей за нарушение закона о персональных данных. Об этом пишет «ТАСС».

Банк допустил утечку персональных данных. Организацию привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 13.11 КоАП.

Максимальный размер наказания для юридических лиц по этой статье составляет 100 тыс. рублей.

Недавно мы писали, что в 2022 году за утечку данных компании выплатили штрафы на сумму около 3,5 млн рублей.

Комментарии

1
  • Логотип Arhimed0
    Arhimed0 1 час назад

    Главный бухгалтер

    значит так и запишем

    - 1% ставки по вкладам

    + 1% ставки по кредитам и на все операции по обслуживанию корпоративных

    или с процентом не угадал? обойдутся-таки не целой единицей, а долей?

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