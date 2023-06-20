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Штрафы за персональные данные

С начала 2022 года компании заплатили за утечки данных около 3,5 млн рублей

В интернет попало в общей сложности около 800 млн записей о жителях страны.
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Штрафы компаний, которые допустили утечки данных с 2022 года, достигли 3,5 млн рублей. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на замглавы Роскомнадзора Милоша Вагнера.

В 2022 году по решению суда компании заплатили за утечку 2 млн 15 тыс. рублей. В начале 2023 года – 1 млн 300 тыс. рублей.

С начала 2023 года уже произошлооколо 75 утечек персональных данных. В открытом доступе оказалось 200 млн записей о жителях страны.

За 2022 год утекло около 600 млн записей.

Ранее мы писали, что за утечку личных данных собираются ввести оборотные штрафы и уголовную ответственность. Штраф за первое нарушение будет от 5 млн до 10 млн рублей, а за повторное - до 3% от оборота компании.

Комментарии

1
  • Логотип katyakaterina
    katyakaterina 30 минут назад

    Екатерина Катеринина

    А самое главное, что у каждой компании "Высокий уровень защиты персональных данных". Хоть 10 штрафов введите-не спасет.

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
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