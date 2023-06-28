Средний заработок для пособия по безработице будут считать из всей зарплаты, а не только из облагаемой взносами

С 4 июля заработают новые правила расчета среднего заработка для пособия по безработице.

Они введены постановлением правительства от 24.06.2023 № 1026.

Как поясняет Минтруд, для расчета среднего заработка будут использоваться сведения о размере общего дохода гражданина.

Ранее при его расчете применялись данные о выплатах, на которые были начислены страховые взносы на ОПС.

Между тем в какой-то период работник находился на больничном. Теперь эти периоды также будут учитываться при назначении пособия.

Также изменили расчетный период. Он будет, как и раньше – 3 месяца.

Но в тех случаях, когда работник был на больничном, и его доход оказался ниже доходов в другие периоды, расчетный период будет сдвигаться с интервалом в 1 месяц.

Так, если человек уволился в июне, а болел в апреле, то расчетный период с февраля – апреля будет смещен на январь – март.

Такое смещение при необходимости возможно в пределах 12 месяцев, предшествующих месяцу увольнения. При отсутствии трех полностью отработанных месяцев в пределах года в качестве расчетных могут использоваться 2 или 1 полностью отработанный месяц.

Если сотрудник отработал менее 1 месяца, то работодатель будет вести расчет исходя из фактически отработанного времени.

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