Замминистра финансов: налог на сверхприбыль может стать регулярным

Если дефицит федерального бюджета будет высоким, то бизнес снова попросят сделать разовые взносы.

Замминистра финансов Алексей Сазанов заявил, что правительство может в будущем продолжить взимать с бизнеса налог на сверхприбыль. Об этом пишут «РИА Новости».

— Если в будущем гипотетически возникнет ситуация, когда будут такие сверхдоходы и необходимость финансировать большой дефицит, то, конечно, такую возможность отрицать нельзя. Но это зависит от того, как ситуация будет развиваться в дальнейшем, — сказал Сазанов.

Недавно мы писали, что законопроект о налоге на сверхприбыль (windfall tax) внесли в Госдуму. Документ уже получил одобрение Совета Федерации.

Сбор будут платить компании, у которых средняя доналоговая прибыль в 2021-2022 годах была больше 1 млрд рублей.

Если бизнес заплатит в 2024 году, то ставка налога составил 10% от суммы превышения прибыли по сравнению с показателями за 2018-2019 годы.

Компании могут сэкономить и внести средства уже в этом году, тогда ставка будет уменьшена до 5%.

В Красном уголке бухгалтера часто обсуждают будущий новый налог. А ваша компания под него попадает?