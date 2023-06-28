Налоговики назвали преимущества УСН

На УСН низкая налоговая нагрузка, всего одна декларация в год (+3 уведомления) и простой учет. Согласны?

Семь основных преимуществ УСН озвучили в УФНС по Ханты-Мансийскому АО.

Вот эти преимущества: 1) Низкая налоговая нагрузка по сравнению с общим режимом налогообложения. 2) Возможность выбрать подходящий объект налогообложения: «доходы» со ставкой 6% или «доходы минус расходы» со ставкой 15% (размер ставок может варьироваться в разных регионах нашей страны). 3) Декларация по УСН представляется всего один раз в год. 4) Простой налоговый учет. 5) Обширный перечень видов деятельности, при которых можно применять УСН. 6) Режим действует на территории всей России. 7) Для ИП возможно совмещение УСН с ПСН.

Также налоговики напомнили, что на авансы по УСН надо ежеквартально сдавать уведомления. Как их заполнить, мы рассказывали здесь.

На сайте ФНС есть раздел по сравнению разных режимов налогообложения.