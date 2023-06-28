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УСН

Налоговики назвали преимущества УСН

На УСН низкая налоговая нагрузка, всего одна декларация в год (+3 уведомления) и простой учет. Согласны?
84

Семь основных преимуществ УСН озвучили в УФНС по Ханты-Мансийскому АО.

Вот эти преимущества:

1) Низкая налоговая нагрузка по сравнению с общим режимом налогообложения.

2) Возможность выбрать подходящий объект налогообложения: «доходы» со ставкой 6% или «доходы минус расходы» со ставкой 15% (размер ставок может варьироваться в разных регионах нашей страны).

3) Декларация по УСН представляется всего один раз в год.

4) Простой налоговый учет.

5) Обширный перечень видов деятельности, при которых можно применять УСН.

6) Режим действует на территории всей России.

7) Для ИП возможно совмещение УСН с ПСН.            

Также налоговики напомнили, что на авансы по УСН надо ежеквартально сдавать уведомления. Как их заполнить, мы рассказывали здесь.

На сайте ФНС есть раздел по сравнению разных режимов налогообложения.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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    Логотип Светлана Беляева
    Светлана Беляева
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