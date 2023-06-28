Налоговики назвали преимущества УСН

Семь основных преимуществ УСН озвучили в УФНС по Ханты-Мансийскому АО.
Вот эти преимущества:
1) Низкая налоговая нагрузка по сравнению с общим режимом налогообложения.
2) Возможность выбрать подходящий объект налогообложения: «доходы» со ставкой 6% или «доходы минус расходы» со ставкой 15% (размер ставок может варьироваться в разных регионах нашей страны).
3) Декларация по УСН представляется всего один раз в год.
4) Простой налоговый учет.
5) Обширный перечень видов деятельности, при которых можно применять УСН.
6) Режим действует на территории всей России.
7) Для ИП возможно совмещение УСН с ПСН.
Также налоговики напомнили, что на авансы по УСН надо ежеквартально сдавать уведомления. Как их заполнить, мы рассказывали здесь.
На сайте ФНС есть раздел по сравнению разных режимов налогообложения.
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