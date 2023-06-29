Операторы 5G получат бесплатные частоты, но спецслужбы смогут в любой момент отключить связь

Минцифры предлагает создать единого оператора связи с государственным участием, который будет работать в «режиме совместимости со спецслужбами».

Минцифры планирует создать в стране единого радиочастотного оператора с госучастием, который будет внедрять связь 5G и сотрудничать с силовиками. Об этом пишет «Коммерсант».

Министерство предложило операторам 5G безвозмездно отдать частоты в «золотом диапазоне» 3,4-3,8 ГГц до 2035 года.

Взамен спецслужбы получат право отключать связь, когда и где посчитают нужным.

Сейчас силовики не имеют прямого доступа к управлению связью, ограничения могут установить через Миницифры.

Единому оператору передадут частоты, которые используются для аналогового телевизионного вещания, полосы 5G на частоте 4,8-4,99 ГГц, а в режиме «совместимости со спецслужбами» будут работать частоты 3,4-3,8 ГГц.