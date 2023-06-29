Госдума запретила игровые автоматы в букмекерских конторах

К оборудованию букмекерских компаний вводят новые требования, также конторам запретят принимать ставки на игры, исход которых зависит от организатора или математического алгоритма.

Госдума в окончательном чтении приняла закон об ужесточении регулирования букмекерской деятельности. Об этом пишет «ТАСС».

Букмекеры не могут проводить азартные игры, «сходные с теми, что используются в казино и в залах игровых автоматов».

Закон запрещает под видом тотализаторов и букмекерских контор организовывать азартные игры.

Также компаниям запретят принимать ставки на события, исход которых зависит от действий организатора азартных игр.

Выигрыш должен определяться спортивным результатом игры, а не заданным математическим алгоритмом. Это позволит исключить мошеннические действия со стороны контор.