Путин: в мае 2023 года ВВП вырос на 5,4%

Президент Владимир Путин завил, что мир из-за санкций не рухнул, наоборот в России ВВП вырос на 5,4%, а в обрабатывающей промышленности рост составил 12,8%. Об этом пишет «ТАСС».

Как уже говорил, и говорил не раз, из-за санкций, из-за ухода западных компаний мир не рухнул. Наоборот, кратно расширились возможности для российских предпринимателей. Они активно занимают освободившиеся ниши на рынке, осваивают новые, в том числе экспортные, направления, - сказал президент.

Обрабатывающее производство выросло не только за счет оборонной промышленности. Начали развиваться и смежные отрасли.

К тому же президент отметил положительное влияние на экономику страны низкой безработицы.