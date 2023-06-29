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Экономика России

Путин: в мае 2023 года ВВП вырос на 5,4%

Обрабатывающая промышленность выросла на 12,8% благодаря оборонке и смежным отраслям.
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Президент Владимир Путин завил, что мир из-за санкций не рухнул, наоборот в России ВВП вырос на 5,4%, а в обрабатывающей промышленности рост составил 12,8%. Об этом пишет «ТАСС».

Как уже говорил, и говорил не раз, из-за санкций, из-за ухода западных компаний мир не рухнул. Наоборот, кратно расширились возможности для российских предпринимателей. Они активно занимают освободившиеся ниши на рынке, осваивают новые, в том числе экспортные, направления, - сказал президент.

Обрабатывающее производство выросло не только за счет оборонной промышленности. Начали развиваться и смежные отрасли.

К тому же президент отметил положительное влияние на экономику страны низкой безработицы.

Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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