Бухгалтеры жалуются, что не получили из ФНС уведомление на отсроченные взносы

До 27 мая налоговики разослали уведомления компаниям, которые подали заявление на рассрочку отсроченных прошлогодних взносов. А 27 июня многие такого уведомления так и не дождались.

На отсутствие информации по рассрочке жалуются участники нашего форума.

В уведомлении должна быть указана сумма рассрочки и график платежей.

Например, взносы за апрель 2022 года надо платить ежемесячно до 28 числа в размере 1/12 суммы в месяц. Взносы за май – в размере 1/11 суммы и т. д.

Точную сумму для рассрочки налоговики будут высчитывать в автоматическом режиме (письмо ФНС от 16.02.2023 № КЧ-4-8/1821@кс).

До 28.06 надо было уплатить часть взносов за апрель 2022 года, до 28.07 – часть взносов за апрель и часть взносов за май 2022 года. Апрельская часть известна (она была в прошлом уведомлении), а майская – нет, потому что уведомление из ФНС не пришло.

Кстати, все сроки уплаты взносов (с учетом рассрочки) есть в разборе на нашем сайте.

Ранее мы рассказывали, что бухгалтеры не всегда согласны с суммой рассрочки, а кому-то в ней и вовсе отказали, потому что у компании нет задолженности.

Сумму для рассрочки определяют за минусом зарезервированных сумм.

А вы получили уведомление на рассрочку взносов за май 2022 года?