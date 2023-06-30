На Мосбирже с 3 июля начинаются торги премиальными опционами

Инвесторы смогут приобрести опционы на доллары, евро и юани. Это позволит заработать на изменениях курса по отношению к рублю без покупки валюты на спот-рынке.

3 июля 2023 года Московская биржа запускает торги премиальными опционами на валютные пары «доллар-рубль», «евро-рубль» и «юань-рубль». Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на руководителя срочного рынка Марию Патрикееву.

Купив премиальные опционы, инвесторы смогут заработать на колебаниях курса валют без покупки самой валюты на спот-рынке.

Такой подход позволит хеджировать валютные риски с минимальными потерями.

Мы посмотрели, как торгуются и какой спрос большой достаточно есть на опционы на акции. И решили расширить эту линейку премиальными опционами на валюту, - сказала Мария Патрикеева.

Лот премиальных опционов содержит 1000 единиц валюты. Стоимость шага цены – 0,001 российского рубля.

Опционы на валюту расчетные, контракты будут исполнены в последний день обращения, досрочная экспирация невозможна.

Премиальные опционы выпустят двумя сериями: с исполнением через две недели и через два месяца.

Выплатят столько, сколько будет стоить валютная пара в день исполнения опционов.

До этого Мосбиржа предлагала приобрести контракты на расчетные фьючерсы валютных пар.