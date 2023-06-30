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Инвестиции

Euroclear возобновил выплаты по ценным бумагам компаний, которые не попали под санкции

Инвесторы могут во внешнем контуре совершать сделки по евробондам и облигациям российских компаний.
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Международный депозитарий Euroclear снова запустил расчеты по еврооблигациям и акциям российский компаний, которые не попали под санкции. Об этом пишет «РБК».

Теперь инвесторы смогут совершать депозитарные переводы и проводить сделки с ценными бумагами во внешнем контуре.

Euroclear Bank продолжит оценивать и проверять список приостановленных ценных бумаг и может возобновить расчеты по дополнительным ценным бумагам, соответствующим стандартным операционным проверкам, - сказано в сообщении депозитария.

В список эмитентов вошли «Газпром», «Газпром нефть», «Лукойл», «Норникель», «Мечел», Московская биржа, «Интер РАО», «Магнит», «Аэрофлот», АФК «Система», «Сегежа», МТС, «М.Видео», «Детский мир», «Белуга».

Также депозитарий расширил список торгуемых ОФЗ.

Комментарии

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