Приложение для знакомств Tinder больше не работает

Пользователи из России могут зайти в аккаунт, но просматривать профили других людей больше нельзя.

С 30 июня 2023 года популярное приложение для знакомств Tinder прекратило работать в России. Об этом пишет «Коммерсант».

Пользователи по-прежнему могут войти в свой аккаунт, но листать анкеты других людей больше не получится. Приложение выдаст ошибку.

Также пользователям из РФ запретили скачивать Tinder в Play Market и в AppStore.

Недавно мы писали, что компания Match Group, которая владеет онлайн-сервисом по поиску знакомств Tinder, окончательно прекратит работу в РФ к концу июня 2023 года.