ИП должны обучать своих сотрудников пожарной безопасности

Не только организации, но ИП-работодатели должны обучать своих сотрудников мерам пожарной безопасности.

Такой вывод сделан в письме МЧС от 21.06.2023 № ИГ-19-1166.

Статьей 214 ТК РФ обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда возлагаются на работодателя.

Требования пожарной безопасности, определяющие порядок поведения людей, порядок организации производства и содержания объектов защиты напрямую связаны с реализацией прав и обязанностей работодателя, предусмотренных ТК РФ.

Таким образом, в случае если ИП является работодателем, то на него в полной мере распространяются обязанности руководителя организации, связанные с обеспечением пожарной безопасности по соблюдению правил противопожарного режима.

Они утверждены постановлением правительства от 16.09.2020 № 1479.

При этом ИП сам выбирает способ обучения своих работников (по программам противопожарного инструктажа или по программам дополнительного профессионального образования),