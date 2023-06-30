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Инвестиции

«Газпром» не будет выплачивать дивиденды за 2022 год

Компания приняла решение не объявлять и не выплачивать инвесторам дивиденды по акциям.
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Акционеры компании «Газпром» приняли решение не выплачивать инвесторам дивиденды по итогам 2022 года. Об этом сообщается на сайте Центра раскрытия корпоративной информации.

По итогам 2022 года дивиденды по акциям ПАО «Газпром» не объявлять и не выплачивать, - сказано в сообщении.

В мае 2023 года совет директоров рекомендовал «Газпрому» не платить финальные дивиденды за прошлый год.

За первое полугодие 2022 года компания заплатила инвесторам 1,2 трлн рублей. Эта сумма стала рекордной в истории отечественного фондового рынка.

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