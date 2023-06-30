Стоимость мобильных тарифов может вырасти на 5% выше инфляции

Правительство может разрешить мобильным операторам повышать цены на услуги выше уровня инфляции. Это нужно, чтобы сохранить качество связи и обновить инфраструктуру.

Для модернизации сетей операторам связи понадобится каждый год поднимать стоимость услуг на 5% выше уровня инфляции. Об этом пишет «Коммерсант».

В правительстве заметили, что из-за высокой закредитованности операторов качество услуг заметно ухудшилось.

Кабмин готов разрешить компаниям поэтапно повышать цены на связь, сохранив дифференцированный подход к формированию тарифов для разных категорий населения. С этим согласилось и Минцифры.

— Ни один из операторов не сможет повышать тарифы выше, чем это оправдано текущими расходами, — сказали в «Мегафоне».

Сейчас стоимость тарифов на мобильные услуги не регулируется. Однако в апреле 2022 года ФАС выпустил рекомендации, по которым операторы не могут повышать цены выше уровня инфляции.

В первой половине 2022 года услуги связи в среднем подорожали на 10%, а годовая инфляция составила 11,94%.

В 2022 году правительство перестало оказывать мобильным операторам поддержку: отменили льготную ставку по налогу на прибыль, льготные кредиты на покупку оборудования и мораторий на отчисления в резерв универсального обслуживания.

Редактор Telegram-канала «Телекоммуналка» Алексей Слукин считает, что правительство может разрешить компаниям поднимать цены, но это решение отменят после того, как рынок восстановится.