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Ипотека

Долги населения по ипотеке превысили рекордные 15 трлн рублей

До 2,3% ускорился рост долгов по ипотечным кредитам. Банкам задолжали 15,1 трлн рублей.
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В мае 2023 года задолженность по ипотеке достигла рекордных 15,1 трлн рублей. Об этом сказано на сайте Центробанка.

По сравнению с апрелем, темп роста долгов по ипотеке ускорился до 2,3%. В годовом выражении прирост задолженности физических лиц по кредитам на покупку жилья составил около 67%.

По итогам мая 2023 года банки выдали 157,8 тыс. ипотечных кредитов объемом 580,5 млрд рублей.

В этом же месяце средняя ставка по ипотеке на новостройки снизилась на 0,12 п.п. и составляла 8,4%. На рынке готового жилья среднее ставка упала с 10,01% в апреле до 9,87% в мае.

Заемщики стали чаще оформлять кредиты на покупку жилья, которое только строится. Доля увеличилась с 35,4% до 36,2%.

Недавно мы писали, что банк может забрать у обанкротившихся ипотечников только жилье в залоге. Даже если стоимость недвижимости не покрывает весь долг.

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