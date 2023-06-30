Долги населения по ипотеке превысили рекордные 15 трлн рублей

В мае 2023 года задолженность по ипотеке достигла рекордных 15,1 трлн рублей. Об этом сказано на сайте Центробанка.

По сравнению с апрелем, темп роста долгов по ипотеке ускорился до 2,3%. В годовом выражении прирост задолженности физических лиц по кредитам на покупку жилья составил около 67%.

По итогам мая 2023 года банки выдали 157,8 тыс. ипотечных кредитов объемом 580,5 млрд рублей.

В этом же месяце средняя ставка по ипотеке на новостройки снизилась на 0,12 п.п. и составляла 8,4%. На рынке готового жилья среднее ставка упала с 10,01% в апреле до 9,87% в мае.

Заемщики стали чаще оформлять кредиты на покупку жилья, которое только строится. Доля увеличилась с 35,4% до 36,2%.

Недавно мы писали, что банк может забрать у обанкротившихся ипотечников только жилье в залоге. Даже если стоимость недвижимости не покрывает весь долг.