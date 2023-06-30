💥С блогами компаний на «Клерке» можно круто заработать. Друзья «Клерка» это подтверждают

Алексей Иванов и «Моё дело» с нами уже много лет, и поначалу это был всего лишь эксперимент. Зато теперь!

— Я уже три года (точнее, 35 месяцев) я каждую пятницу начинаю очередной выпуск бухгалтерского ликбеза в блоге компании «Моё дело» на «Клерке». Этот блог — мой любимый проект в компании. В нём я выступаю в роли главного редактора, автора и даже маркетолога (внезапно!), — рассказывает Алексей, директор по знаниям интернет-бухгалтерии «Моё дело» и автор телеграм-канала «Переводчик с бухгалтерского».

За это время результаты уникальные:

самое большое количество просмотров среди блогов компаний за всю историю «Клерка» — почти 14 миллионов;

вышло целых 407 статей;

35 тысяч читателей в подписках;

многомиллионная выручка с вышедших публикаций.

Это все, конечно, совсем коротко: гораздо больше Алексей рассказал в своей колонке. Изучайте, смотрите, восхищайтесь вместе с нами :)