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ЕНП (единый налоговый платеж)

🔥 Пеней на положительное сальдо ЕНС не будет до конца года

С 1 января по 31 декабря 2023 года налоговики не будут начислять бизнесу пени за ошибки в уведомлениях.
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Опубликовано постановление правительства от 30.06.2023 № 1077. Оно вносит поправки в постановление от 29.03.2023 № 500, которым пени отменяли с 01.01 по 30.06. Теперь мораторий продлили до конца года, как и планировали.

Пени не начисляют на сумму недоимки, размер которой на день срока уплаты не превышает размер положительного сальдо ЕНС, увеличенный на сумму, зачтенную в счет исполнения предстоящей обязанности по уплате любого налога.

То есть, если вы налог уплатили, но уведомление на него не подали или подали на меньшую сумму, то пени начислять не будут.

Ситуация

Пени

Налог уплачен, уведомление сдано

Пеней не будет

Налог уплачен, уведомление не сдано

Пеней не будет

Налог не уплачен, уведомление сдано

Будут пени

Налог не уплачен, уведомление не сдано

Будут пени

Эта мера предоставит бизнесу дополнительные возможности для сверки данных по своим операциям и уплаты долга, заявили в ФНС.

Налоговики отмечают, что при выявлении ошибки можно будет сдать корректное уведомление по ЕНП или подать заявление на розыск платежа.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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