«Росбанк» собирается купить на торгах больше 90% акций банка «Точка»

Аукцион состоится 10 июля, было подано семь заявок, среди которых Альфа-банк, Росбанк и Владислав Филев из компании-миноритария «Точки» Catalytic People Limited.

10 июля 2023 года будет аукцион по продаже финансовой компании «Точка». Новым претендентом на 90,01% акций стал Росбанк. Об этом пишет «Коммерсант».

Стартовая цена в начале торгов может вырасти в 1,3-1,5 раза и составит до 30-35 млрд рублей.

Всего на участие в аукционе подано семь заявок. Сбор закончился 30 июня 2023 года.

Потенциальными покупателями АО «Точка» стали Альфа-банк, Росбанк и Владислав Филев, который вошел в совет миноритария «Точки» Catalytic People Limited. Этой компании принадлежат остальные 9,9% акций.

Компания Catalytic People Limited может воспользоваться приоритетным правом миноритария и независимо от результатов торгов объединить 100% банка «Точка».