«Росбанк» собирается купить на торгах больше 90% акций банка «Точка»

10 июля 2023 года будет аукцион по продаже финансовой компании «Точка». Новым претендентом на 90,01% акций стал Росбанк. Об этом пишет «Коммерсант».
Стартовая цена в начале торгов может вырасти в 1,3-1,5 раза и составит до 30-35 млрд рублей.
Всего на участие в аукционе подано семь заявок. Сбор закончился 30 июня 2023 года.
Потенциальными покупателями АО «Точка» стали Альфа-банк, Росбанк и Владислав Филев, который вошел в совет миноритария «Точки» Catalytic People Limited. Этой компании принадлежат остальные 9,9% акций.
Компания Catalytic People Limited может воспользоваться приоритетным правом миноритария и независимо от результатов торгов объединить 100% банка «Точка».
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