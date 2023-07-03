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ЭДО

Бухгалтеры обсуждают, какими документами подтвердить транспортные расходы компании. Хватит ли только накладной?

В редакцию «Клерка» пришло письмо, где бухгалтер спросила, обязательно ли составлять товарно-транспортную накладную для подтверждения расходов компании. Это уже второе такое письмо за месяц.
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Ситуация такая: компания заключила договоры с транспортными компаниями по доставке грузов покупателям. Чтобы подтвердить свои услуги, транспортные компании представляют заявку, акт и счет-фактуру, транспортную накладную и реестр к акту на перевозки по заявкам.

А вот какие документы нужны нашей организации для документального подтверждения услуг по перевозке груза? И нужно ли распечатывать акт, если с покупателем работа идет по ЭДО?

Факт оказания транспортных услуг по перевозке грузов подтверждает транспортная накладная. Использовать товарно-транспортную накладную здесь не нужно, она не является основанием для расчетов с перевозчиком. Такую позицию подтверждают письма Минфина от 08.09.2021 № 03-03-06/1/72593, от 15.10.2018 № 03-03-06/1/73696.

Распечатывать первичку, подписанную с помощью оператора ЭДО, к транспортным услугам не нужно. А распечатывать акт надо только по мере необходимости.

О том, какие еще есть нюансы при работе с электронными перевозочными документами, наши эксперты расскажут на вебинаре 18 июля. Практикум будет полезен всем, кто имеет отношение к ЭДО на транспорте. Вот ссылочка, чтобы узнать больше и записаться.

Комментарии

3
  • Логотип Ольга Буряк
    Ольга Буряк 1 час назад

    Что бы не было придирок со стороны проверяющих, то нужно максимум бумажек. Особенно если суммы по грузоперевозкам большие.

  • Логотип Мирам
    Мирам 43 минуты назад

    да, еще фото водителя, отпечатки его пальцев и подписи на транспортной накладной, которые они систематически забывают ставить

    • Логотип food-list
      food-list 24 минуты назад

      + сведения из водительского удостоверения, а подписи водители специально не ставят на всякий случай ;)))

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