Операции по картам «Мир» заняли больше 45% рынка

Карты с отечественной платежной системой замещают Visa и Mastercard. Всего выпустили 204 млн карт «Мир».

В первом квартале 2023 года доля карт «Мир» в общем объеме банковских операций составила 45,6%. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на директора департамента национальной платежной системы Центробанка Аллу Бакину.

Сейчас выпущено почти 204 млн карт с платежной системой «Мир». Их доля в общей эмиссии по итогам первого квартала составила 44,5%. В прошлом году – 41,2%.

За прошлый год эмиссия «Мира» выросла на 9%, а за I квартал этого года — уже более чем на 3%. Процесс идет постепенно, мы не видим необходимости его искусственно стимулировать, - сказала Алла Бакина.

Национальные карты постепенно замещают продукты международных платежных систем.

Недавно мы писали, что карты «Мир» будут использовать еще в пяти-шести странах до конца 2023 года.