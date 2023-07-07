Операции по картам «Мир» заняли больше 45% рынка

В первом квартале 2023 года доля карт «Мир» в общем объеме банковских операций составила 45,6%. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на директора департамента национальной платежной системы Центробанка Аллу Бакину.
Сейчас выпущено почти 204 млн карт с платежной системой «Мир». Их доля в общей эмиссии по итогам первого квартала составила 44,5%. В прошлом году – 41,2%.
За прошлый год эмиссия «Мира» выросла на 9%, а за I квартал этого года — уже более чем на 3%. Процесс идет постепенно, мы не видим необходимости его искусственно стимулировать, - сказала Алла Бакина.
Национальные карты постепенно замещают продукты международных платежных систем.
Недавно мы писали, что карты «Мир» будут использовать еще в пяти-шести странах до конца 2023 года.
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