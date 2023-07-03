Большинство россиян носит в кармане меньше 2 тысяч рублей наличными

68% покупателей расплачиваются наличными только в крайних случаях. Если нет возможности сделать перевод или оплатить картой через терминал.

Сумма карманных денег у 72% населения не превышает 2 тыс. рублей. Об этом пишет «РБК» со ссылкой на исследование НАФИ и Страхового дома «ВСК».

Большинство (68%) оплачивает покупки наличными только в крайних случаях, когда нельзя приложить банковскую карту или сделать перевод.

Около 34% опрошенных расплачиваются наличными в палатках и ларьках. 29% оплачивают наличкой проезд в общественном транспорте. 14% таким способом рассчитываются с курьерами, а 12% оставляют чаевые в кафе и ресторанах.

Практически никогда не бывает с собой наличных у 7% участников опроса. 32% предпочитают брать с собой наличные средства.

У 16% вообще нет с собой кошельков, большинство из них оплачивает покупки только по карте. 25% носят деньги в карманах, 19% - в сумке, 11% — в портмоне для банковских карт.

В марте 2022 года до 30% выросла доля тех, кто пользуется наличными. В начале 2022 года этот показатель составлял 25%.

На наличку перешли в том числе из-за того, что на фоне санкций многие способы бесконтактной оплаты покупок стали недоступны. Например, Apple Pay и Google Pay. А еще за границей перестали принимать карты Visa и Mastercard, которые выпустили российские банки.

Эту проблему многие компании в бизнесе пытались обойти и писали об этом в Бухмолнии — канале с самыми горячими новостями для бухгалтеров и предпринимателей.