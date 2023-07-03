Участники СВО и их дети получат льготы при поступлении в ВУЗ

В 2023 году на льготных условиях высшее образование смогут получить участники СВО, их дети, а также Герои России и награжденные орденом Мужества.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщили, что в 2023 году в ВУЗ на льготных условиях смогут поступить участники СВО, их дети, Герои России и лица, у которые есть орден Мужества. Об этом говорится в телеграм-канале правительства.

Приемная кампания для поступления в ВУЗ стартовала 20 июня 2023 года, в том числе в новых регионах.

Всего выделено 626 тыс. бюджетных мест, из которых 36 тыс. мест предлагают образовательные учреждения ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей.

На инженерные специальности приходится 12 тыс. бюджетных мест.

Абитуриенты могут подать документы для поступления удаленно с помощью сервиса «Поступление в вуз онлайн». К нему подключено больше 1 тыс. учебных заведений. Подача заявления занимает от 1,5 до 5 минут.

С начала кампании абитуриенты уже подали больше 660 тыс. заявлений. Новым сервисом воспользовались 126 тыс. человек, которые отправили онлайн больше 400 тыс. заявлений.

Приемная кампания будет длится до 25 июля 2023 года. Первая волна зачислений пройдет с 3 по 9 августа 2023 года.