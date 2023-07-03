Почти половина компаний малого бизнеса готовят финансовую подушку безопасности. А вы?

Малый бизнес активно берет кредиты на развитие бизнеса. Большинство компаний сообщили, что брали кредиты для этих целей в 2022 году — 58% опрошенных. Остальные готовят подушку безопасности из других средств.

Русская Школа Управления (РШУ) и сервис учета финансов ПланФакт выяснили у компаний малого бизнеса, есть ли у них финансовая подушка безопасности, берут ли они кредиты на развитие бизнеса и сталкивались ли с кассовыми разрывами в 2022 году. Итоги опроса есть в распоряжении нашей редакции.

В исследовании приняли участие более 700 представителей компаний из разных отраслей. В итоге выяснилось, что:

49,4% компаний малого бизнеса готовят финансовую подушку безопасности;

58% брали кредиты на развитие бизнеса в 2022 году;

51,9% сталкивались с кассовыми разрывами в прошлом году.

33,3% опрошенных вкладываются в подушку безопасности на протяжении нескольких лет, а 16,1% занимаются этим недавно. При этом 39,5% компаний в ближайшее время планируют начать откладывать деньги, а 11,1% пока не задумываются об этом.

Одна из серьезных финансовых проблем для малого бизнеса — кассовые разрывы. С ними сталкиваются компании и ИП на разных режимах налогообложения.

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