Изменили форму залогового билета для ломбардов

не допускается начисление процентов, неустойки (штрафа, пени), иных мер ответственности, а также платежей за услуги, оказываемые кредитором заемщику за отдельную плату, после того как сумма начисленных процентов, неустойки (штрафа, пени), иных мер ответственности, а также платежей за услуги, оказываемые кредитором заемщику за отдельную плату, достигнет полуторакратного размера суммы предоставленного потребительского займа.

не допускается начисление процентов, неустойки (штрафа, пени), иных мер ответственности, а также платежей за услуги, оказываемые кредитором заемщику за отдельную плату, после того как сумма начисленных процентов, неустойки (штрафа, пени), иных мер ответственности, а также платежей за услуги, оказываемые кредитором заемщику за отдельную плату, достигнет 130% от суммы предоставленного потребительского займа.