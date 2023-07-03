Изменили форму залогового билета для ломбардов

Поправки в старую форму внесены указанием ЦБ от 23.05.2023 № 6425-У.
Смотрите, как изменится текст в залоговом билете:
Было
Стало
не допускается начисление процентов, неустойки (штрафа, пени), иных мер ответственности, а также платежей за услуги, оказываемые кредитором заемщику за отдельную плату, после того как сумма начисленных процентов, неустойки (штрафа, пени), иных мер ответственности, а также платежей за услуги, оказываемые кредитором заемщику за отдельную плату, достигнет полуторакратного размера суммы предоставленного потребительского займа.
не допускается начисление процентов, неустойки (штрафа, пени), иных мер ответственности, а также платежей за услуги, оказываемые кредитором заемщику за отдельную плату, после того как сумма начисленных процентов, неустойки (штрафа, пени), иных мер ответственности, а также платежей за услуги, оказываемые кредитором заемщику за отдельную плату, достигнет 130% от суммы предоставленного потребительского займа.
Действующая форма залогового билета утверждена указанием ЦБ РФ oт 11.05.2021 № 5790.
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