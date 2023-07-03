Блогеры на «Дзене» будут получат деньги за время просмотра контента

Теперь заработок авторов на платформе «Дзен» будет зависеть не от количества подписчиков, а от времени, которое тратят пользователи на просмотр контента.

С 1 августа 2023 года платформа «Дзен» обновит систему монетизации. Теперь авторы будут получать деньги за время просмотра контента. Об этом пишет «ТАСС».

Раньше «Дзен» платил авторам за активных подписчиков. Размер заработка на платформе зависел от количества подписчиков и от количества просмотров.

С 1 августа платформа начнет платить за время просмотра контента - как от подписчиков каналов, так и от всех пользователей, - сказали в «Дзене».

Платформа будет из своих рекламных доходов каждый день формировать фонд выплат авторам. Сумма будет делиться между блогерами с подключенной монетизацией. Чем дольше читатели смотрят контент, тем больше автор заработает.

Время рассчитывается в минутах вовлеченного просмотра. Это будет определять специальный алгоритм. Если читатель откроет и тут же закроет статью, то это время не считается вовлеченным.

Новые авторы смогут претендовать на монетизацию после того, как их подписчики потратят 30 часов на просмотр контента за последние 30 дней.

В 2022 году платформа «Дзен» заплатила блогерам 4 млрд рублей, что в два раза больше, чем в 2021 году.