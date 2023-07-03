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Трудовое право

Отгул заранее не дадут, напомнил Минтруд. Сначала надо отработать

Нужно сначала отработать в выходной день, а потом оформить отгул за это. Наоборот – нельзя, объяснили чиновники.
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За работу в выходной день можно получить или двойную оплату, или одинарную + отгул.

Воспользоваться отгулом, положенным за работу в выходной день, можно только после выхода на работу в выходной.

Об этом сообщает Минтруд в письме от 26.06.2023 № 14-6/ООГ-4284.

Взять отгул авансом (за будущую работу в выходной) нельзя. Ведь это будет означать оплату события, предположительно имеющего место в будущем. Так нельзя.

Приказ на отгул издают, только если работник уже отработал в выходной день.

Многие ошибочно полагают, что отгул не оплачивается по аналогии с отпуском без содержания. Это не так.

Кстати, у нас есть разбор о том, как оплачивать отгулы за работу в выходной день.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип Иван Шестак
    Иван Шестак
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