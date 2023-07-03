Бесплатная раздача угля сотрудникам не облагается НДС и включается в расходы

Это не право работодателя, а его обязанность. Поэтому базы для НДС нет.
На это указывает ФНС в своем письме от 02.06.2023 № БС-3-11/7383@.
Выдача сотрудникам угля (по нормам) предусмотрена Федеральным законом от 20.06.1996 № 81-ФЗ. Нормы утверждены распоряжением правительства 04.11.2006 № 1516-р. Но для ДНР там нормы не прописаны.
Однако есть закон ДНР и нормы на его основе. Выдача работникам угля в пределах этих норм НДС не облагается.
Что касается налога на прибыль, то этот уголь можно включить в расходы.
А вот на вопрос про НДФЛ налоговики не ответили, но направили запрос в Минфин.
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