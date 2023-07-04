Бухгалтеры столкнулись с трудностями при начислении зарплаты за июнь в 1С

Бухгалтеры стали начислять зарплату за июнь и обнаружили, что с НДФЛ творится неладное.

Оборотка по счету 70 правильная. Но ведомость на выплату заполняется какими-то совершенно непонятными цифрами – сумма к выплате и НДФЛ совершенно не соответствуют действительности.

Эту проблему обсуждают на нашем форуме.

Жалобы идут вот на этот релиз программы: Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.138.25).

А как у вас прошло начисление зарплаты и формирование ведомости на выплату?