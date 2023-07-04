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Бухгалтеры столкнулись с трудностями при начислении зарплаты за июнь в 1С

Бухгалтеры стали начислять зарплату за июнь и обнаружили, что с НДФЛ творится неладное.
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Оборотка по счету 70 правильная. Но ведомость на выплату заполняется какими-то совершенно непонятными цифрами – сумма к выплате и НДФЛ совершенно не соответствуют действительности.

Эту проблему обсуждают на нашем форуме.

Жалобы идут вот на этот релиз программы: Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.138.25).

А как у вас прошло начисление зарплаты и формирование ведомости на выплату?

Комментарии

8
  • Логотип Marina2022
    Marina2022
    1 час назад

    Эта беда творилась с отпускными еще пару месяцев назад. 

  • Логотип Королева
    Королева 1 час назад

    Королевская

    А у нас еще табели сдают за июнь и мы еще не начисляли ЗП)))

  • Логотип бух2007
    бух2007
    1 час назад

    у меня и в ЗУПе полный бред с НДФЛ. Какие-то начисления красным, НДФЛ какой-то огромный в расчетках.

  • Логотип fressigran@
    fressigran@ 1 час назад

    Главный бухгалтер

    Тьфу-тьфу, все ОК.  Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.139.16)

  • Логотип buhermakova
    buhermakova
    1 час назад

    Ольга ЕрмаковаГлавный бухгалтер

    Проблема и отпускными была, и с выплатой зарплаты то же. Только программисты все исправили.

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