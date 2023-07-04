Бухгалтеры столкнулись с трудностями при начислении зарплаты за июнь в 1С

Оборотка по счету 70 правильная. Но ведомость на выплату заполняется какими-то совершенно непонятными цифрами – сумма к выплате и НДФЛ совершенно не соответствуют действительности.
Эту проблему обсуждают на нашем форуме.
Жалобы идут вот на этот релиз программы: Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.138.25).
А как у вас прошло начисление зарплаты и формирование ведомости на выплату?
Комментарии8
Эта беда творилась с отпускными еще пару месяцев назад.
Королевская
А у нас еще табели сдают за июнь и мы еще не начисляли ЗП)))
у меня и в ЗУПе полный бред с НДФЛ. Какие-то начисления красным, НДФЛ какой-то огромный в расчетках.
Главный бухгалтер
Тьфу-тьфу, все ОК. Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.139.16)
Ольга ЕрмаковаГлавный бухгалтер
Проблема и отпускными была, и с выплатой зарплаты то же. Только программисты все исправили.