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🙈 Бухгалтеры обсуждают странный метод оптимизации взносов в малом бизнесе. На самом деле никакой оптимизации нет

Некоторые эксперты-оптимизаторы предлагают малому бизнесу разбить зарплаты на оклад и премию, чтобы таким образом сэкономить на взносах, которые с превышения МРОТ идут по сниженному тарифу.
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Однако от перестановки мест слагаемых сумма не меняется. Это правило математики оптимизаторы в своих расчетах не учли.

Обсуждение идет в нашем Telegram-канале «Красный уголок бухгалтера».

Вот совет по оптимизации:

Нужно разделить зарплату на оклад, равный МРОТ, и квартальную премию. С премии сверх МРОТ платите взносы по ставке 15 %, а не 30 %.

Коллеги недоумевают – в чем тут экономия?

Разберем на примере.

Сотрудник получает зарплату 40 000 рублей.

Сейчас взносы на нее начисляют так:

Месяц

Начисление

Взносы 30% с МРОТ

Взносы 15% с превышения МРОТ

Итого взносы

январь

40 000

4 872,60

3 563,70

8 436,30

февраль

40 000

4 872,60

3 563,70

8 436,30

март

40 000

4 872,60

3 563,70

8 436,30

Итого

120 000

14 617,80

10 691,10

25 308,90

Разбивает зарплату на две части: 16 242 руб. оклад и квартальная премия 23 578 х 3 = 71 274 руб.

Взносы будут начислены так:

Месяц

Начисление

Взносы 30% с МРОТ

Взносы 15% с превышения МРОТ

Итого взносы

январь

16 242

4 872,60

0

4 872,60

февраль

16 242

4 872,60

0

4 872,60

март

16 242 + 71 274

4 872,60

10 691,10

15 563,70

Итого

120 000

14 617,80

10 691,10

25 308,90

То есть, никакой оптимизации от разделения зарплаты на две части не произойдет.

Комментарии

3
  • Логотип Gvozdi4ca
    Gvozdi4ca 1 час назад

    в депутаты готовятся. не иначе

  • Логотип bm4292
    bm4292 11 минут назад

    Oxana999

    законы из разряда- как сделать человеку хорошо? Сделайте ему плохо, а потом верните, как было

  • Логотип бух2007
    бух2007
    8 минут назад

    и ведь на полном серьезе транслируют это в инете. Рационализаторы...

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