🙈 Бухгалтеры обсуждают странный метод оптимизации взносов в малом бизнесе. На самом деле никакой оптимизации нет

Однако от перестановки мест слагаемых сумма не меняется. Это правило математики оптимизаторы в своих расчетах не учли.
Обсуждение идет в нашем Telegram-канале «Красный уголок бухгалтера».
Вот совет по оптимизации:
Нужно разделить зарплату на оклад, равный МРОТ, и квартальную премию. С премии сверх МРОТ платите взносы по ставке 15 %, а не 30 %.
Коллеги недоумевают – в чем тут экономия?
Разберем на примере.
Сотрудник получает зарплату 40 000 рублей.
Сейчас взносы на нее начисляют так:
Месяц
Начисление
Взносы 30% с МРОТ
Взносы 15% с превышения МРОТ
Итого взносы
январь
40 000
4 872,60
3 563,70
8 436,30
февраль
40 000
4 872,60
3 563,70
8 436,30
март
40 000
4 872,60
3 563,70
8 436,30
Итого
120 000
14 617,80
10 691,10
25 308,90
Разбивает зарплату на две части: 16 242 руб. оклад и квартальная премия 23 578 х 3 = 71 274 руб.
Взносы будут начислены так:
Месяц
Начисление
Взносы 30% с МРОТ
Взносы 15% с превышения МРОТ
Итого взносы
январь
16 242
4 872,60
0
4 872,60
февраль
16 242
4 872,60
0
4 872,60
март
16 242 + 71 274
4 872,60
10 691,10
15 563,70
Итого
120 000
14 617,80
10 691,10
25 308,90
То есть, никакой оптимизации от разделения зарплаты на две части не произойдет.
Комментарии3
в депутаты готовятся. не иначе
Oxana999
законы из разряда- как сделать человеку хорошо? Сделайте ему плохо, а потом верните, как было
и ведь на полном серьезе транслируют это в инете. Рационализаторы...