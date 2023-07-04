🙈 Бухгалтеры обсуждают странный метод оптимизации взносов в малом бизнесе. На самом деле никакой оптимизации нет

Некоторые эксперты-оптимизаторы предлагают малому бизнесу разбить зарплаты на оклад и премию, чтобы таким образом сэкономить на взносах, которые с превышения МРОТ идут по сниженному тарифу.

Однако от перестановки мест слагаемых сумма не меняется. Это правило математики оптимизаторы в своих расчетах не учли.

Обсуждение идет в нашем Telegram-канале «Красный уголок бухгалтера».

Вот совет по оптимизации:

Нужно разделить зарплату на оклад, равный МРОТ, и квартальную премию. С премии сверх МРОТ платите взносы по ставке 15 %, а не 30 %.

Коллеги недоумевают – в чем тут экономия?

Разберем на примере.

Сотрудник получает зарплату 40 000 рублей.

Сейчас взносы на нее начисляют так:

Месяц Начисление Взносы 30% с МРОТ Взносы 15% с превышения МРОТ Итого взносы январь 40 000 4 872,60 3 563,70 8 436,30 февраль 40 000 4 872,60 3 563,70 8 436,30 март 40 000 4 872,60 3 563,70 8 436,30 Итого 120 000 14 617,80 10 691,10 25 308,90

Разбивает зарплату на две части: 16 242 руб. оклад и квартальная премия 23 578 х 3 = 71 274 руб.

Взносы будут начислены так:

Месяц Начисление Взносы 30% с МРОТ Взносы 15% с превышения МРОТ Итого взносы январь 16 242 4 872,60 0 4 872,60 февраль 16 242 4 872,60 0 4 872,60 март 16 242 + 71 274 4 872,60 10 691,10 15 563,70 Итого 120 000 14 617,80 10 691,10 25 308,90

То есть, никакой оптимизации от разделения зарплаты на две части не произойдет.