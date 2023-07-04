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Бухгалтеры

💣Появился сервис, который переводит гневные мысли в вежливое деловое письмо. Бухгалтерам пригодится при переписке с налоговой

Полугодовая отчетность близко как никогда, а технологии не стоят на месте и как раз среди них появилась весьма любопытная. Бесплатный ИИ-сервис позволяет перевести гневное сообщение или ругательную фразу в вежливое деловое письмо.
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Речь про сервис Angry Email Translator: он помогает переводить на вежливый лад любое гневное сообщение или ругательную фразу.

Разработчик сервиса пояснил, что его проект изначально создавался для упрощения ведения личных переписок, пишет Хабр. Но потом он отлично показал себя и автор решил предложить его и для деловых переписок.

— Angry Email Translator — бесплатный инструмент, позволяющий переводить злые электронные письма на вежливый язык, чтобы общение между людьми оставалось уважительным, а также между ними сохранялись позитивные отношения даже в сложных ситуациях, — комментирует разработчик.

К примеру, если написать «Карл, прошлое собрание было чёртовой потерей времени, я больше на них ходить не буду. Пиши мне письма, или отвали», сервис переведет так:

«Дорогой Карл! Я надеюсь, что это письмо благополучно дойдёт до вас. Я хотел бы прокомментировать нашу последнюю встречу и выразить свою обеспокоенность по поводу её эффективности. Я чувствую, что встреча не оправдала ожиданий и не дала нам необходимых результатов. В будущем я был бы признателен, если бы мы могли общаться по электронной почте, чтобы обеспечить эффективное использование нашего времени».

Бухгалтеры, похоже, мы нашли вам отличный сервис, чтобы отвечать налоговикам в горячую пору полугодовой отчетности! Предлагайте свои варианты :)

Кстати, про отчетность. О том, что и как нужно сдать и уплатить за первое полугодие 2023 года, наш эксперт расскажет на вебинаре.

Ведь ежегодно контролирующие органы меняют формы отчетности, их количество, сроки и порядок представления. В 2023 году привычный календарь бухгалтера существенно изменился, и вот об этих изменениях мы и поговорим.

Встречаемся онлайн 10 июля. Записаться можно здесь

Комментарии

3
  • Логотип Arhimed0
    Arhimed0 44 минуты назад

    Главный бухгалтер

    это ж уже было!

    — Дурак, приезжай, дают квартиру в городе с удобствами, я загнусь, тебе достанется. Батька... Что это такое?
    — Что?
    — Что это такое — дурак, загнусь?
    — А, это чтоб он понял.
    — Дедушка, это же не письмо, а телеграмма. Её культурно писать надо...
    — Ну, подскажи, как.
    — Срочно приезжай! Отец.
    — Не приедет. Пятнадцать лет не дозваться.

  • Логотип Старый ворчун
    Старый ворчун 18 минут назад

    Нет

    Да, вытесняют роботы людей.

    Впрочем, не везде:

    Анекдот №552856 Начштаба округа возвращается со сборов и вызывает старую… (anekdot.ru)

    • Логотип Алексей Т
      Алексей Т 3 минуты назад

      Бух-оптимист

      Да уж. Без участия человека(что для выпуска приказов, что для их удобоваримости) всё-таки не обойтись.

      Так и у нас. Один оп.здал выпускает инструкции, сотня на человеческий язык переводит, а сотни тысяч- трактуют))

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