⚡️Доллар почти 90 рублей, евро больше 97

Курс доллара во вторник, 5 июля, бьет рекорды: сейчас он уже почти 90 рублей:
Евро тоже продолжает расти:
Последний раз таких значений обе валюты достигали весной 2022 года. Среди причин аналитики называют сокращение экспортной выручки, высокие бюджетные расходы и окончание налогового периода.
Напомним, что на «Клерке» есть конвертер валют, который в режиме реального времени поможет вам рассчитать стоимость любой валюты в рублях или конвертировать рубли в стоимость валюты.
Комментарии1
Борис МальцевКлерк
Курс доллара на Мосбирже впервые с марта 2022 года превысил отметку в 90 рублей, а евро — в 98 рублей.
Среди причин аналитики называют сокращение экспортной выручки, высокие бюджетные расходы и окончание налогового периода и что-то еще.