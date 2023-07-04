Переход на главную страницу сайта
Рубрикатор
Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу Прайс-лист PR-служба

Курсы валют

⚡️Доллар почти 90 рублей, евро больше 97

Курсы валют сильно выросли по отношению к рублю за последние дни.
73

Курс доллара во вторник, 5 июля, бьет рекорды: сейчас он уже почти 90 рублей:

Скриншот сервиса «Курсы валют на Клерке»

Евро тоже продолжает расти:

Скриншот сервиса «Курсы валют на Клерке»

Последний раз таких значений обе валюты достигали весной 2022 года. Среди причин аналитики называют сокращение экспортной выручки, высокие бюджетные расходы и окончание налогового периода.

Напомним, что на «‎Клерке» есть конвертер валют, который в режиме реального времени поможет вам рассчитать стоимость любой валюты в рублях или конвертировать рубли в стоимость валюты.

Комментарии

1
  • Логотип ToT
    ToT
    Сотрудник
    54 минуты назад

    Борис МальцевКлерк

    Курс доллара на Мосбирже впервые с марта 2022 года превысил отметку в 90 рублей, а евро — в 98 рублей.

    Среди причин аналитики называют сокращение экспортной выручки, высокие бюджетные расходы и окончание налогового периода и что-то еще.

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
Поиск работы бухгалтеров

🔥Вакансии дня на «Клерке»: топ самых крутых, чтобы вам было легче искать

Каждый день на сайте и в Телеграм-каналах «Клерка» работодатели размещают вакансии. Чтобы вы не упустили вакансию своей мечты, мы сделали для вас подборку за день. Нажимайте на ссылку понравившейся вакансии и откликайтесь.

13
Логотип АКГ «Созидание и Развитие»
АКГ «Созидание и Развитие»
Субсидиарная ответственность

Защита руководителей от претензий в 2023 году

Цифровизация усложняет агрессивную экономию на налогах: обналичка, работа с «техничками» и дробление выявляются гораздо проще, чем раньше. Доначисления могут привести фирму к банкротству, а руководителя — к субсидиарной, материальной и уголовной ответственности. И есть 4 верных способа их избежать.  

Защита руководителей от претензий в 2023 году
40
Логотип nlukina
nlukina
Общество

Два с половиной года колонии. За злоупотребления должностными полномочиями осуждена экс-глава столичной ИФНС

Бывшая глава налоговой инспекции №3 Москвы Марина Чайко признана виновной в злоупотреблении должностными полномочиями – женщина незаконно трудоустроила своего знакомого на зарплату в 2 миллиона рублей. Приговор вынес Пресненский суд столицы — два с половиной года колонии.

Два с половиной года колонии. За злоупотребления должностными полномочиями осуждена экс-глава столичной ИФНС
38
Логотип MCC Group
MCC Group
Общество

Как получить ВНЖ в Испании в 2023 году. Digital Nomad Visa, или Виза Цифрового Кочевника, учебная виза

Испания, с ее прекрасным климатом, богатой культурой и экономическими возможностями, продолжает быть привлекательным местом для мигрантов. В этой статье мы рассмотрим актуальные процедуры и требования для получения ВНЖ (вида на жительство) в Испании в 2023 году.

Как получить ВНЖ в Испании в 2023 году. Digital Nomad Visa, или Виза Цифрового Кочевника, учебная виза
14
Логотип tem.kotick
tem.kotick
Маркетплейсы

Нужен ли бухгалтер для торговли на маркетплейсах? Мой опыт и отзыв на онлайн-бухгалтерию Тинькофф

Нынче стало модно выходить на маркетплейсы, ну так вот принимайте пополнение — теперь и я там) Мне как интроверту этот бизнес импонирует тем, что не надо искать сотрудников и партнеров, можно все делать одному, главное найти хорошего поставщика. ИП зарегать тоже для меня было не проблема, сейчас это легко делается, а вот с отчетностью все сложнее.

Нужен ли бухгалтер для торговли на маркетплейсах? Мой опыт и отзыв на онлайн-бухгалтерию Тинькофф
1
73
Логотип Калуга Астрал
Калуга Астрал
Маркетплейсы

Торговля через маркетплейс: что нужно, чтобы начать продажи

Онлайн-продажи стали одним из наиболее распространённым видов розничного бизнеса. При этом популярность продаж через маркетплейсы за последние годы максимально набрала обороты. В этой статье мы расскажем, как начать продавать на Wildberries, Ozon, Яндекс.Маркет и других площадках.

Торговля через маркетплейс: что нужно, чтобы начать продажи
134
Логотип Морозова Наталия
Морозова Наталия
Дробление бизнеса

Налоговые проверки. Дробление бизнеса — хедлайнер проверок ближайших лет

Тема дробления бизнеса и получение необоснованной налоговой выгоды будет, на мой взгляд, основным   хедлайнером  налоговых проверок ближайших лет. Почему? Да, потому что эффективность проверок неуклонно растет.

Налоговые проверки. Дробление бизнеса — хедлайнер проверок ближайших лет
1
132
Логотип Александр Малютин
Александр Малютин
Общество

Право на страницах истории. Недействительность сделки купли-продажи в связи со спекуляцией

Продолжая тему права на страницах истории. С 1924 г. по 1941 г. выходил журнал «Строительство Москвы». Журнал издавался Мособлисполком и Моссоветом и рассказывал о технике строительства. В журнале был раздел «Юридический отдел», в котором авторы журнала отвечали на юридические вопросы читателей.

Право на страницах истории. Недействительность сделки купли-продажи в связи со спекуляцией
2
40
Логотип RationalAnswer
RationalAnswer
Курсы валют

У рубля есть традиция: раз в пару лет он громко чебурахается по какому-нибудь поводу

Последний долгоиграющий «чебурах» длится уже ровно 12 месяцев: 30 июня была годовщина достижения в 2022-м курса 52 RUB/USD. За прошедший с того момента год наш юбиляр сильно сдал: курс доллара вырос на 71% и в пятницу превысил 89 рублей.

У рубля есть традиция: раз в пару лет он громко чебурахается по какому-нибудь поводу
1
90
Читать еще