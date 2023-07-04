🤷‍♀️Бухгалтеры без опыта ищут работу. Новичкам говорят, что устраиваться некуда

Коллеги затеяли спор: правда ли, что бухгалтеру без опыта устроиться на работу почти нереально? Некоторые советуют «учиться на кошках»‎.

В Красном уголке бухгалтера появился пост:

— Подскажите, пожалуйста, куда можно устроиться на практику/подработку удалённо бухгалтером без опыта работы? И в свободном графике, так как есть основная работа. Хотелось бы набраться опыта в работе бухгалтером.

Бухгалтеров прорвало: кто-то говорит, что практически никуда, кто-то объясняет, что для опыта надо устраиваться на полный день.

И в самом деле, подрабатывать бухгалтером без опыта? Скорее, поначалу надо «учиться на кошках»‎, говорят коллеги.

— Основная работа — экономист, — поясняет автор поста. — Вот и хотелось обучиться азам работы бухгалтера. Возможно, бывают такие наставники/конторы, которые берут для практики стажеров.

Автор поста — даже немного героиня, согласна набираться опыта даже без особой зарплаты.

Но предпринимателям нужен в первую очередь специалист, который возьмёт на себя ответственность по работе с госорганами, говорят бывалые коллеги.

С учеником слишком много проблем, учить сейчас никто не хочет, все думают, что бухгалтерами рождаются. Так что искать лучше не дистанционно как минимум, уверены бухгалтеры.

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