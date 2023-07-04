Матвыгода по беспроцентному займу от работодателя облагается НДФЛ. Но не в этом году

Разъяснение дает Минфин в письме от 19.06.2023 № 03-04-05/56506.
Матвыгода от экономии на процентах облагается НДФЛ, если:
заем получен от взаимозависимой организации или от работодателя;
экономия по факту является матпомощью или формой встречного исполнения обязательства.
Организация-займодавец будет в данном случае налоговым агентом и должна удержать НДФЛ.
Если удерживать не с чего, надо сообщить об этом в ИФНС. Тогда налоговики вышлют человеку уведомления на НДФЛ, который надо уплатить до 1 декабря следующего года.
Так будет, если заемщик ИП, но заем не связан с его предпринимательской деятельностью.
При этом следует иметь в виду, что в 2021 – 2023 годах доходы в виде материальной выгоды не облагаются НДФЛ.
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