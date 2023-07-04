Матвыгода по беспроцентному займу от работодателя облагается НДФЛ. Но не в этом году

Экономия на процентах по займу, который организация выдала физлицу, облагается НДФЛ при соблюдении ряда условий. Даже если это физлицо – ИП.

Разъяснение дает Минфин в письме от 19.06.2023 № 03-04-05/56506.

Матвыгода от экономии на процентах облагается НДФЛ, если:

заем получен от взаимозависимой организации или от работодателя;

экономия по факту является матпомощью или формой встречного исполнения обязательства.

Организация-займодавец будет в данном случае налоговым агентом и должна удержать НДФЛ.

Если удерживать не с чего, надо сообщить об этом в ИФНС. Тогда налоговики вышлют человеку уведомления на НДФЛ, который надо уплатить до 1 декабря следующего года.

Так будет, если заемщик ИП, но заем не связан с его предпринимательской деятельностью.

При этом следует иметь в виду, что в 2021 – 2023 годах доходы в виде материальной выгоды не облагаются НДФЛ.