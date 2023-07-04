В Москве открылся клон IKEA Гуд Лакк

Первый магазин сети открылся метро «Румянцево» в одноименном бизнес-центре 1 июля.
— Проект подкреплен участием группы производителей из Белоруссии и России, ранее работавших на известного шведского мебельного гиганта. Ассортимент переработан и приобрел новые названия. Мебель сохранила узнаваемый скандинавский дизайн, она доступна по цене, ее по-прежнему легко купить и самостоятельно собрать, — цитирует РБК пресс-службу компании.
В планах у владельцев новой фирмы запустить более 1000 магазинов по всей России и Белоруссии.
IKEA объявил об уходе из России и распродал свои активы в прошлом году. Часть товаров IKEA до сих пор есть на маркетплейсах, т.к. шведская комания сотрудничала с российским бизнесом.
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