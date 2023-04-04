IKEA прекратила масштабные поставки в РФ, но запасы остались на маркетплейсах

IKEA начала ограничивать возможности параллельных поставок своих товаров в РФ. В Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей отрасли сообщили, что заметных поставок продукции IKEA больше нет. Об этом пишут «Известия».

«У российского потребителя нет потребности в этой продукции. Большую часть мебели и комплектующих для шведской компании производили именно отечественные предприятия, которые после ухода IKEA с рынка продолжают работать и выпускают аналогичную продукцию», – считает Александр Шестаков, гендиректор Ассоциации.

Сейчас «Яндекс.Маркет» продолжает продавать широкий ассортимент товаров IKEA. Представитель маркетплейса сообщил, что в 2022 году компания выкупила более 20 млн позиций у местных подразделений шведской сети. При этом сама мебель начала продаваться на «Яндекс.Маркете» только с февраля 2023 года.

4 марта 2022 года компания IKEA приняла решение остановить работу своих торговых точек в стране.

Затем Минпромторг разрешил ввозить по параллельному импорту продукцию шведской марки.

24 марта 2023 года ООО «Инвест Плюс» купил ООО «Икея Индастри Новгород». Недавно мы писали, что новый владелец завода в Великом Новгороде собирается запустить производство мебели на мощностях IKEA за 2-3 месяца.