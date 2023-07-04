Росимущество в семь раз перевыполнило план Минфина по приватизации

Бюджет в 2023 году получил 12,1 млрд рублей, хотя Минфин рассчитывал только на 1,8 млрд рублей. Число проданных объектов выросло на 200%.

В 2023 году в бюджет от приватизации поступило 12,1 млрд рублей. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Росимущество.

Ведомство перевыполнило план по приватизации в семь раз благодаря крупной сделке во втором квартале 2023 года.

Минфин ожидал, что в 2023-2025 годах по этой статье бюджета казна будет получать по 1,8 млрд рублей ежегодно.

С января по март 2023 года власти приватизировали 126 объектов и их ценные бумаги на сумму 523,2 млн рублей.

Из-за того, что процедуру приватизации упростили, увеличилось количество проданных объектов на 200%. Это по сравнению с первым кварталом 2022 года.

Сейчас власти завершают приватизацию 164 хозяйственных обществ, 35 предприятий и 28,4 тыс. объектов иного государственного имущества.

В 2023 году казну пополнит доход от продажи 100% акций АО «Кучуксульфат».

На 5 сентября 2022 года Россия была собственником 295 унитарных предприятий и акционером 591 хозяйственного общества. Помимо этого, у государства есть нежилые помещения и земельные участки.