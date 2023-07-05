Энергетическая компания «Т Плюс» выплатит дивиденды за 2022 год

Размер финальных дивидендов за 2022 год составляет 13,49 копейки на акцию. Дата отсечки назначена на 14 июля 2023 года.

Акционеры компании «Т Плюс» на годовом собрании утвердили выплату финальных дивидендов за 2022 год. Инвесторы получат 13,49 копеек за одну акцию. Об этом сказано на сайте Центра раскрытия корпоративной информации.

Реестр акционеров на получение выплат закроется 14 июля 2023 года.

За первое полугодие 2022 года инвесторы получили доход в размере 8,99 копейки за акцию.

Компания «Т Плюс» занимается энергоснабжением в 16 регионах РФ. Услугами пользуются больше 14 млн физических и свыше 160 тыс. юридических лиц.

ПАО «Т Плюс» управляет электростанциями, котельными и тепловыми сетями.