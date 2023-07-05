Ozon открыл продажи для жителей Армении

Теперь пользователи из Армении могут оформить заказ на маркетплейсе Ozon. Доступно больше 196 млн товаров из разных категорий.

Онлайн-ретейлер Ozon начал продавать товары пользователям из Армении. Покупателям доступен весь ассортимент российского маркетплейса – 196 млн наименований. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на сообщение компании.

Доставка товаров займет в среднем семь дней. Ее будет выполнять логистическая компания Omni Logistics.

В перспективе Ozon планирует развивать свою логистическую инфраструктуру в Армении, в том числе собственную службу доставки и сеть пунктов приема и выдачи заказов, - сказали в компании.

Ozon развивает бизнес в Белоруссии, Казахстане и Киргизии. Армения стала четвертой страной СНГ, жители которой могут работать с маркетплейсом.