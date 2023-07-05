В июне объем торгов на СПБ Бирже вырос на 21% до 3,8 млрд долларов

Сделок с иностранными бумагами стало меньше, но объемы выросли на 21,58%. В основном инвесторы покупают акции и депозитарные расписки международных компаний, а также бумаги инвестиционных фондов.

В июне 2023 года объем торгов иностранными ценными бумагами вырос до 3,8 млрд долларов. Об этом сказано на сайте торговой площадки.

Объем сделок на 21,58% больше, чем в мае 2023 года. Тогда инвесторы провели операции с ценными бумагами на 3,13 млрд рублей.

Однако по сравнению с июнем 2022 года, показатели оказались меньше на 61,46%.

В июне 2023 года участники торгов заключили 3,92 млн сделок. В мае эта цифра составила 4,17 млн.

Теперь на СБП Бирже работают 165,42 тыс. инвесторов, что на 2,15% меньше, чем было в мае 2023 года (169,06 тыс.).

В основном инвесторы покупали акции и депозитарные расписки Tesla (21,14%), NVIDIA (6,82%), Marathon Digital Holdings (5,60%), Virgin Galactic Holdings (4,7%), Coinbase (4,12%), Alibaba (2,32%).

На 2,62% стали меньше торговать ценными бумагами с листингом на Гонконгской бирже. Участники торгов в июне заключили 160,51 тыс. сделок на сумму 84,76 млн долларов.