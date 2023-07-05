Вице-премьер Голикова: бедность снизилась в 76 регионах

Власти девяти регионов не справились с задачами по снижению бедности населения.

В 2022 году 76 регионов страны справились с задачей по снижению бедности. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову.

По итогам 2022 года 76 регионов страны смогли обеспечить снижение уровня бедности в соответствии с запланированными значениями, - сказала Голикова.

Проблема бедности по-прежнему сохраняется в девяти регионах: в республиках Хакасия, Ингушетия, Адыгея, Тыва, Карачаево-Черкесская Республике, в Калмыкии, Северной Осетии, Коми, в Оренбургской области и в Ненецком автономном округе.

В 2023 году вице-премьер ожидает, что региональные власти справятся с задачами по снижению бедности и решат эту проблему.