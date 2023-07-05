Совет Федерации допустил иностранных банков и брокеров к валютным торгам

Внешнеторговые партнеры РФ, которые не входят в ЕАЭС, смогут торговать национальной валютой в России.

Совет Федерации одобрил закон, по которому иностранные банки и брокеры могут участвовать в организованных торгах валютой. Об этом пишет «ТАСС».

К торгам иностранной валютой допустят представителей стран, которые не входят в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), но являются внешнеторговыми партнерами РФ.

Центробанк будет устанавливать требования к иностранным банкам и брокерам. Если организации им соответствуют, то они получат доступ к торгам.

Пока что доступ к торгам есть только у российских резидентов. Однако у них не возможности поставлять нужный объем ликвидности в национальных валютах. Это искажает определение рыночного курса рубля.

Правительство определит список юрисдикций, кредитные и брокерские организации которых смогут участвовать в валютных торгах.

У ЦБ будет право устанавливать ограничения по сделкам на валютном и срочном рынках. Участники торгов по требованию регулятора обязаны предоставлять документы, объяснения и нужную информацию.

Например, управляющие компании имеют право запросить у инсайдеров сведения об их операциях с финансовыми инструментами, иностранной валютой и товарами, которые входят в состав активов инвестфондов, накоплений и пенсионных фондов.

Закон вступит в силу после официальной публикации.